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Назван размер средней пенсии в России

РИА Новости: размер средней пенсии в РФ составил почти 23,5 тысячи рублей
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тыс. руб. по состоянию на 1 июля 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда.

С начала 2025 года средний размер пенсии увеличился на 281 руб. — до 23 456 руб. в месяц. Средние выплаты работающих пенсионеров остаются чуть ниже пенсий неработающих и составляют 21 115 руб.

Средний размер назначенных пенсий женщин, состоящих на учете в системе Социального фонда, впервые с 2015 года превысил размер выплат мужчинам. По состоянию на 1 января текущего года средний размер назначенных пенсий пенсионеров достиг показателя 23 175 руб. — 23 249 руб. для женщин и 23 028 руб. для мужчин.

Накануне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что получатели страховых пенсий по старости — 80-летние юбиляры августа — получат увеличенные на 10 221,70 рубля выплаты в сентябре.

Ранее россиянам объяснили, почему в 2025 году никто не выйдет на пенсию.

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