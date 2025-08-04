На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Красном&Белом» поспорили с губернатором Вологодской области об уходе из региона

В сети «Красное&Белое» не подтвердили уход из Вологодской области
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что сеть магазинов «Красное&Белое» лишилась лицензии и уходит из региона. В самой сети «Газете.Ru» заявили, что это не так.

«Данную информацию не подтверждаем», — сказала представитель «КБ» Наталья Аверкиева.

Как до этого написал Филимонов, c 1 августа было прекращено действие лицензии ООО «Альфа-М» на «основании заявления владельца». С 25 июля компания прекратила продажу алкоголя в связи с приостановкой действия лицензии. Губернатор заявил, что нарушений прав предпринимателей в этом нет — и добавил, что «нам не нужны торговцы смертью». По его словам, в начале года в регионе было 610 алкомаркетов, из них закрылись или переориентировали продажи больше половины.

Это не первая инициатива в регионе, которую власти объясняют борьбой с алкоголизмом — с 1 марта был введен закон, который в CМИ называют «сухим» или «полусухим». Алкоголь по будним дням жителям региона теперь продают только с 12 до 14 часов дня, в выходные дни — без ограничений.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области будут бороться с таксистами, торгующими водкой и пивом из багажника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами