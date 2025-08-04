В «Красном&Белом» поспорили с губернатором Вологодской области об уходе из региона

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что сеть магазинов «Красное&Белое» лишилась лицензии и уходит из региона. В самой сети «Газете.Ru» заявили, что это не так.

«Данную информацию не подтверждаем», — сказала представитель «КБ» Наталья Аверкиева.

Как до этого написал Филимонов, c 1 августа было прекращено действие лицензии ООО «Альфа-М» на «основании заявления владельца». С 25 июля компания прекратила продажу алкоголя в связи с приостановкой действия лицензии. Губернатор заявил, что нарушений прав предпринимателей в этом нет — и добавил, что «нам не нужны торговцы смертью». По его словам, в начале года в регионе было 610 алкомаркетов, из них закрылись или переориентировали продажи больше половины.

Это не первая инициатива в регионе, которую власти объясняют борьбой с алкоголизмом — с 1 марта был введен закон, который в CМИ называют «сухим» или «полусухим». Алкоголь по будним дням жителям региона теперь продают только с 12 до 14 часов дня, в выходные дни — без ограничений.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области будут бороться с таксистами, торгующими водкой и пивом из багажника.