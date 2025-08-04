Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсах из Антальи в Москву

Авиакомпания Turkish Airlines столкнулась с задержками багажа на рейсах из Антальи в Москву. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.

По информации аэропорта, на рейсе TK-3038, прибывающем 4 августа 2025 года в 00:38, 13 единиц багажа не были загружены. Их доставят следующим рейсом TK-3168, который прилетит в 00:49. Аналогичная ситуация произошла с рейсом TK-3002 (прибытие в 00:10), где 29 мест багажа остались на земле и будут доставлены рейсом TK-211, прибывающим в 00:15.

В аэропорту отметили, что рейсы с дополнительным багажом прилетают с небольшим интервалом, а выдача багажа будет организована на одной ленте. Если это окажется невозможным, пассажиров оперативно проинформируют о смене места получения багажа.

До этого пресс-служба Внуково уже сообщала, что авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул — Москва. В пресс-службе московской воздушной гавани добавили, что турецкая авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что россияне массово жалуются на новые правила перевозки багажа Turkish Airlines. По их словам, авиакомпания начала практиковать «накопление» чемоданов перед отправкой их большими партиями в Россию с периодичностью раз в несколько дней.

Ранее вылетевший в Анталью самолет вернулся во Внуково из-за неисправности.