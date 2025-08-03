Грузия резко нарастила импорт российской свинины

Импорт российской свинины в Грузию вырос в 33 раза за первое полугодие

Импорт свинины из России в Грузию за январь-июнь 2025 года достиг $7.8 млн, увеличившись в 33 раза в годовом исчислении. Об этом сообщает агентство BM.GE со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии (Geostat).

Российские поставки частично замещают белорусскую свинину, исторически доминировавшую на рынке. Параллельно сохраняется лидерство РФ по ввозу живых свиней: в 2024 году Грузия закупила 21.8 тыс. голов на $33.2 млн (рост 18.8% и 19.4% соответственно).

На Россию пришлось 99.8% импорта живых свиней в 2024 году. Данные за 2025 год пока недоступны. Единственным альтернативным поставщиком выступила Дания с незначительными объемами.

26 июля стало известно, что Грузия экспортировала в Россию рекордные 2,9 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму $3,6 миллионов с января по июнь 2025 года.

Также сообщалось, что Россия в мае увеличила импорт вина из Грузии сразу в 3,4 раза в годовом выражении, до максимума за год.

Ранее россияне активизировали ввоз подержанных машин из-за границы.