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В Россию завезли рекордное количество персиков из Грузии

Грузия экспортировала в Россию рекордные 2,9 тысячи тонн персиков и нектаринов
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Грузия экспортировала в Россию рекордные 2,9 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму $3,6 миллионов с января по июнь 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Меньше всего этого продукта Грузия экспортировала в Россию в 2022 году. Тогда в страну поступило лишь 466,9 тонн фруктов, хотя в 2021 году поставки впервые превысили 1 тысячу тонн и достигли 2,1 тысячи тонн.

За первое полугодие 2023 года республика экспортировала в Россию 1,1 тыс. тонн грузинских персиков. За аналогичный период 2024 года поставки составили 2,1 тысячи тонн на сумму $2,4 миллиона.

В общей сложности за первое полугодие 2025 года Грузия поставила на внешний рынок 3,1 тысячи т персиков на сумму $3,8 миллионов. Это на 24,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо России, Грузия экспортировала фрукты в Армению (213,7 тонн) и Белоруссию (20 тонн).

Также сообщалось, что Грузия в январе 2025 года экспортировала в Россию более 2,4 тысячи тонн яблок — в 6,6 раза больше, чем в январе прошлого года. С начала года Россия импортировала 2471,93 тонны грузинских яблок на $1,5 миллиона.

Ранее Россия увеличила импорт виски из Грузии до рекордного уровня.

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