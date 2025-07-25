Россияне активизировали ввоз подержанных машин из-за границы

В России по итогам I полугодия 2025 года вырос импорт подержанных автомобилей из-за рубежа, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам 6 месяцев 2025 года в нашу страну было ввезено 181,6 тыс. подержанных легковых машин. Это на 2% больше, чем в январе – июне прошлого года. За прошедшие полгода почти половину (49,5%) автомобилей с пробегом импортировали из Японии», — отмечается в сообщении.

На втором месте импорт из Южной Кореи: оттуда за шесть месяцев ввезли 22,5% от общего количества прибывших в РФ подержанных иномарок. За ней следуют Китай и Грузия, на которые пришлось 12,7% и 7% ввоза соответственно.

Наиболее часто с начала года россияне ввозили в страну автомобили Toyota, их доля превысила 21%. За ними следуют Honda, BMW, Kia и Mercedes-Benz. Наиболее популярные модели — Honda Freed, Fit, Stepwgn, Vezel и Toyota Corolla.

На подержанные машины в этот период пришлось 55% от общего объема импорта машин в РФ, годом ранее они занимали 30%.

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