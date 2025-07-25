На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне активизировали ввоз подержанных машин из-за границы

В России вырос ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В России по итогам I полугодия 2025 года вырос импорт подержанных автомобилей из-за рубежа, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам 6 месяцев 2025 года в нашу страну было ввезено 181,6 тыс. подержанных легковых машин. Это на 2% больше, чем в январе – июне прошлого года. За прошедшие полгода почти половину (49,5%) автомобилей с пробегом импортировали из Японии», — отмечается в сообщении.

На втором месте импорт из Южной Кореи: оттуда за шесть месяцев ввезли 22,5% от общего количества прибывших в РФ подержанных иномарок. За ней следуют Китай и Грузия, на которые пришлось 12,7% и 7% ввоза соответственно.

Наиболее часто с начала года россияне ввозили в страну автомобили Toyota, их доля превысила 21%. За ними следуют Honda, BMW, Kia и Mercedes-Benz. Наиболее популярные модели — Honda Freed, Fit, Stepwgn, Vezel и Toyota Corolla.

На подержанные машины в этот период пришлось 55% от общего объема импорта машин в РФ, годом ранее они занимали 30%.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о темпах старения российского автопарка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами