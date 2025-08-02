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В Госдуме предложили создать госбанк для розничного кредитования по низким ставкам

Депутат Миронов предложил создать госбанк для выдачи кредитов населению под 2-3%
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В России нужно создать специализированный государственный банк, в котором граждане смогут получать займы по низким ставкам в 2-3%. Такое мнение выразил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Надо радикально менять политику в области розничного кредитования: создать специализированный госбанк, где можно рефинансировать на льготных условиях имеющиеся долги и получать займы по минимальным (2-3%) ставкам. Другого выхода нет», — заявил депутат.

Миронов отметил, что, по данным ВЦИОМ, 15% россиян, большинство из которых — клиенты микрофинансовых организаций, готовы обратиться к «черным кредиторам», если те предложат ставку на 7 процентных пунктов ниже, чем у легальной кредитной организации.

До этого стало известно, что объем просрочек россиян по потребительским кредитам достиг рекордного за шесть лет объема в 1,5 трлн рублей.

За год — с мая 2024 года по май 2025 года — объем проблемных ссуд вырос на 400 млрд рублей и составил 5,7% от розничного портфеля.

Чаще всего россияне задерживают выплаты по кредитам, выданным им по завышенным ставкам как рискованным заемщикам.

Ранее Миронов предложил снизить НДС на 5% на детское питание.

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