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Объем просрочек россиян по потребительским кредитам стал рекордным за шесть лет

«Известия»: объем просрочек россиян по кредитам достиг рекордных 1,5 млрд рублей
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Объем просрочек россиян по потребительским кредитам достиг рекордного за шесть лет объема в 1,5 трлн рублей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

За год — с мая 2024 года по май 2025 года — объем проблемных кредитов российских банков вырос на 400 млрд рублей и составил 5,7% от розничного портфеля.

Чаще всего россияне задерживают выплаты по кредитам, выданным им по завышенным ставкам как рискованным заемщикам. Отмечается, что проблемные ссуды на 90% покрыты резервами, отложенными банками на случай их невозврата. При этом сейчас кредитный портфель банков уже начал улучшаться из-за ограничений на выдачу новых кредитов лицам с высокой долговой нагрузкой.

Еще в апреле 2025 года замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин заявил, что размер долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа больше 30 дней составил 2,3 трлн рублей.

В среднем на одного должника приходится около трех кредитов – на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 млн кредитных договоров с просрочками. При этом у некоторых должников имеется свыше десяти кредитов перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО).

Ранее Верховный суд отказался списать долги россиянину, взявшему за неделю 10 кредитов.

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