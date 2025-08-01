В Госдуме хотят снизить НДС на детское питание

В России необходимо снизить с 10 до 5% налог на добавленную стоимость для местных предпринимателей, производящих детское питание. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова.

Сегодня на отечественных производителей приходится не более 8% рынка детского питания, а большая часть компонентов для него поставляется из-за рубежа, напомнил Миронов. По его словам, российские предприятия на 40% зависят от импортного сырья. На фоне того, что оно дорожает, а инфляция разгоняется, производители вынуждены повышать стоимость продукции, пояснил парламентарий.

По его мнению, уменьшение НДС позволит снизить цены и расширить предложение. Это важно, так как многим российским семьям непросто тратить на молочные смеси по 15-16 тыс. рублей в месяц.

«Нужны налоговые льготы, чтобы предприниматели смогли снизить цены, высвободить средства для проведения НИОКР, импортозамещения и локализации цепочек поставок сырья, что критически важно для преодоления зависимости от импорта», — подчеркнул Миронов.

Напомним, в мае стало известно, что в России приступили к разработке линейки стандартов на детское питание. Причем уточняется, что ежегодно в России утверждается до 1700 новых ГОСТов во всех возможных сферах. Руководитель испытательной лаборатории ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова объяснила, что в ходе работы специалисты будут ориентироваться на ингредиенты и компоненты, которые применяются для производства продуктов с заменителями грудного молока. По ее словам, необходимы стандарты на такие ингредиенты, как изолят молочного белка, мицеллярный казеин, которые должны применяться для функционального питания. По сути, разрабатываемый ГОСТ – это утверждение единых требований к содержанию в продуктах детского питания самых важных функциональных компонентов.

Ранее в России призывали ввести маркировку детского питания.