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Венгрия обвинила Украину в подрыве энергетической безопасности в Европе

Сийярто обвинил Украину в подрыве энергетической безопасности ряда стран Европы
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Lev Radin/Global Look Press

Украина поставила под угрозу энергетическую безопасность ряда стран Европы, ограничив транзит газа через свою территорию. Об этом ТАСС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Украина была «достаточно любезна» – в кавычках, конечно – чтобы заблокировать транзит через свою территорию, поставив под угрозу энергетическую безопасность всего Центрально-европейского региона», — подчеркнул он.

Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что остановка транзита газа РФ через Украину в первую очередь негативно влияет на европейских покупателей, а не на Москву.

По его словам, российский баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года. Он отметил, что в Европе растут цены в результате покупки более дорогого газа, соответственно, растут цены на электроэнергию.

Ранее Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа.

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