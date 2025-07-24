Венгрия обвинила Украину в подрыве энергетической безопасности в Европе

Украина поставила под угрозу энергетическую безопасность ряда стран Европы, ограничив транзит газа через свою территорию. Об этом ТАСС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Украина была «достаточно любезна» – в кавычках, конечно – чтобы заблокировать транзит через свою территорию, поставив под угрозу энергетическую безопасность всего Центрально-европейского региона», — подчеркнул он.

Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что остановка транзита газа РФ через Украину в первую очередь негативно влияет на европейских покупателей, а не на Москву.

По его словам, российский баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года. Он отметил, что в Европе растут цены в результате покупки более дорогого газа, соответственно, растут цены на электроэнергию.

Ранее Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа.