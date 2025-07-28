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В РФ отреагировали на решение Азербайджана поставлять газ на Украину

Затулин: поставки азербайджанского газа на Украину направлены на поддержку Киева
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Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил в беседе с «Лентой.ру», что поставки азербайджанского газа на Украину явно направлены на поддержку Киева.

По словам депутата, в Баку могут называть такие шаги многовекторной политикой, но в последнее время все больше усиливаются векторы, которые перпендикулярны российской политике.

«Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, <...>. Так и надо оценивать это решение, как продолжение того самого курса, который уже привел к целому ряду открытий у нас, по крайней мере, в отношении Азербайджана», — отметил Затулин.

Он добавил, что Азербайджан не отказывается от поисков выгоды от отношений с Россией, но теперь эти поиски становятся второстепенными. На первый план выходит желание показать себя «как страну, которая ведет себя по отношению к России как минимум не по-союзнически, которая никак не ограничивает себя в сношениях с ее противниками и врагами», добавил Затулин.

До этого глава украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий сообщил, что Украина впервые импортирует газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору.

Ранее сенатор РФ объяснил, почему Азербайджан поддерживает Украину.

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