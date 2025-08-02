В индийском правительстве заявили, что НПЗ страны продолжают закупать нефть у России

ТАСС: никаких сообщений о прекращении импорта Индией нефти из РФ нет

Сообщений о прекращении импорта Индией российской нефти нет. Об этом сообщил ТАСС источник в индийском правительстве.

Источник агентства заявил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у России, их решения зависят от цены и других экономических факторов.

Российская нефть никогда не была под санкциями, поэтому ее покупка Индией законна, добавил он.

2 августа индийская газета Mint писала, что государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Lt продолжают закупать нефть у российских поставщиков и ведут переговоры о заключении спотовых сделок.

По словам одного из источников газеты, за последние несколько дней индийские компании закупили две партии российской нефти с большими скидками.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит импорт российской нефти ради торговой сделки с Вашингтоном.

Ранее танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии.