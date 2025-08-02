На Западе рассказали, чего ждать от требований США к России

Аналитик Джонсон: санкции и тарифы против России и союзников навредят самим США

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении России навредят Соединенным Штатам и их союзникам.

«Санкции США в отношении России не навредят никаким образом и не повлияют на исход конфликта. Санкции и пошлины в отношении Китая и Индии тоже ничего не добьются», — поделился Джонсон.

Он уточнил, что в настоящее время на Россию невозможно надавить, а планы Трампа повлиять на исход российско-украинского конфликта приведут к непредсказуемым последствиям для самих США.

Джонсон назвал шаги Трампа иррациональными, такими, каких не было даже при экс-президенте Джо Байдене.

До этого Трамп заявил, что бывший президент России Дмитрий Медведев якобы угрожал Соединенным Штатам. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, комментируя решение о переброске двух американских атомных подводных лодок.

Ранее в Госдуме объяснили решение Трампа перебросить атомные подлодки.