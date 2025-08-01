Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу

Морской терминал Северо-Курильск порта Невельск возобновил работу после землетрясения и цунами на Камчатке. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

«Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу. Функционирует в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Внутреннюю акваторию морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск, расположенного в Сахалинской области, закрыли в связи с землетрясением магнитудой около 8,7 на Камчатке 30 июля.

Оно произошло в акватории Тихого океана возле полуострова. Землетрясение стало самым мощным в регионе с 1952 года. На территории края зафиксировали десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада. Местных жителей предупредили об угрозе цунами.

На фоне природного катаклизма в Сахалинской области оказались подтоплены порт Северо-Курильск и одно из рыбопромышленных предприятий.

Ранее ученый допустил повторение мощного землетрясения на Камчатке.