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Внутреннюю акваторию морского терминала Северо-Курильск временно закрыли

На Сахалине закрыли внутреннюю акваторию морского терминала Северо-Курильск
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от очевидцев

Внутреннюю акваторию морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск, расположенного в Сахалинской области, закрыли в связи с землетрясением на Камчатке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

«Вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований», — говорится в заявлении.

Речь идет об обследовании дна, оценке состояния причала и других необходимых работах.

Утром 30 июля в акватории Тихого океана возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало самым мощным в регионе с 1952 года. На территории края зафиксировали десятки афтершоков, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада. Местных жителей предупредили об угрозе цунами.

На фоне природного катаклизма в Сахалинской области оказались подтоплены порт Северо-Курильск и одно из рыбопромышленных предприятий. Власти РФ и соседней Японии рекомендовали жителям на время покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» запустила прямую трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил о затухании подземных толчков в регионе.

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