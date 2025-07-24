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Россияне возвращают до половины купленных на маркетплейсах обуви и одежды

Shift: покупатели возвращают маркетплейсам от 15 до 45% обуви и одежды
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mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

Покупатели возвращают маркетплейсам от 15 до 45% купленной обуви и одежды. К такому выводу пришли аналитики агентства Shift, передает «Коммерсантъ».

Чаще всего одежду и обувь возвращают, если она была куплена импульсивно. На втором месте по регулярности такая причина возврата как неподходящий размер. Только треть покупок возвращают из-за дефектов продукции.

Среди торговых онлайн-площадок с более высоким риском возврата товара сталкиваются крупные маркетплейсы, покупатели которых приносят обратно от 30 до 45% одежды и обуви. При этом у некоторых селлеров «окончательными» являются только 10% покупок. Сайты брендов сталкиваются с отказом от 15—25% покупок.

До этого онлайн-продавцы и представители торговых сетей потребовали регулировать скидки на маркетплейсах. По мнению представителей рынка, возможность финансировать скидки приведет к монополизации рынка, уменьшению числа продавцов, а также подъему цен.

Накануне правительство Российской Федерации представило в Государственную думу законопроект, касающийся отдельных аспектов регулирования платформенной экономики в России.

Законопроект определяет понятие «платформенная экономика» как совокупность имущественных отношений, возникающих в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или иных целей.

Ранее религиовед Иванишко заявил, что запрет сатанизма затронет маркетплейсы, бары и рок-группы.

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