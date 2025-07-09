На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с маркетплейсами

Депутат Немкин: мошенники стали звонить под видом сотрудников маркетплейсов
true
true
true
close
Shutterstock

Мошенники начали звонить клиентам известных маркетплейсов для последующей кражи личных данных или получения доступа к банковским счетам. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Они (злоумышленники. — «Газета.Ru») звонят гражданам под видом службы поддержки, сообщают о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом», чтобы втереться в доверие и выманить персональные данные или доступ к банковским счетам», — сказал парламентарий.

Немкин добавил, что мошенники при реализации схемы используют отработанные психологические сценарии. Например, злоумышленники используют «служебную лексику», уверенно говорят и подменяют номера, уточнил депутат. По его словам, это позволяет повысить уровень доверия со стороны жертвы.

Несколькими часами ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали обманывать российских пользователей Android-устройств, убеждая их самостоятельно устанавливать опасные приложения. Для этого злоумышленники часто выдают себя за сотрудников операторов связи, банков или государственных органов.

Ранее россиянам напомнили об опасности мошенничества под видом инвестиций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами