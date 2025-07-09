Россиян предупредили о новом способе мошенничества с маркетплейсами

Мошенники начали звонить клиентам известных маркетплейсов для последующей кражи личных данных или получения доступа к банковским счетам. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Они (злоумышленники. — «Газета.Ru») звонят гражданам под видом службы поддержки, сообщают о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом», чтобы втереться в доверие и выманить персональные данные или доступ к банковским счетам», — сказал парламентарий.

Немкин добавил, что мошенники при реализации схемы используют отработанные психологические сценарии. Например, злоумышленники используют «служебную лексику», уверенно говорят и подменяют номера, уточнил депутат. По его словам, это позволяет повысить уровень доверия со стороны жертвы.

Несколькими часами ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали обманывать российских пользователей Android-устройств, убеждая их самостоятельно устанавливать опасные приложения. Для этого злоумышленники часто выдают себя за сотрудников операторов связи, банков или государственных органов.

Ранее россиянам напомнили об опасности мошенничества под видом инвестиций.