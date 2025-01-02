Россия вошла в первую семерку по приросту золотовалютных резервов

Россия в 2024 году заняла седьмое место в мире по приросту золотовалютных резервов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные нацбанков 100 стран мира.

По итогам сентября международные активы мировых центробанков составили в общей сложности $14,3 трлн против $12,9 трлн год назад. Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, увеличивший свои резервы на $263,3 млрд. На втором месте — Швейцария с ростом на $131,9 млрд, замкнула тройку лидеров Индия — $118,1 млрд.

Резервы Германии за год выросли на $67,2 млрд, Франции — на $66,1 млрд, а России — на $64,7 млрд. Также в десятку вошли Сингапур (рост на $52,4 млрд), Польша (на $38,8 млрд) и Бразилия (на $31,7 млрд).

Еще 20 регуляторов нарастили активы на сумму от $10 до $30 млрд, у остальных прирост был меньше $10 млрд.

Каждый десятый финансовый регулятор зафиксировал уменьшение резервов. Сильнее всего они снизились у Бангладеш (на $2 млрд), Доминиканы (на $1,4 млрд) и Украины (на $820 млн). Также сократились международные активы Эстонии, Парагвая, Кувейта, Армении, Грузии, Уганды и Багамских островов.

По объему международных резервов многолетнее лидерство сохранил Китай: на конец сентября их было $3,57 трлн. Второе место за Японией с $1,25 трлн, а третья — Швейцария с $950 млрд. Четвертое место у Индии, накопившей активов на $706 млрд, а пятое у России с $634 млрд.

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