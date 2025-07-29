Прогноз МВФ для экономики РФ сильно ухудшился после ультматума Трампа

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз темпа роста экономики РФ с 1,5до 0,9% на фоне нового ультиматума президента США Дональда Трампа России. Об этом говорится в июльском обновлении к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики.

При этом прогноз для 2026 года улучшился на 0,1% — до 1%.

При этом прогноз для развивающихся стран составляет 4,1% для 2025 года и 4% для 2026 года. Ожидается, что ВВП Китая в 2025 году вырастет на 4,8% — прогноз был пересмотрен в сторону повышения на 0,8% из-за снижения пошлин в торговле между США и Китаем.

До этого МВФ констатировал, что Россия смогла смягчить шок от санкций и сохранить крупные валютные резервы.

По данным организации, несмотря на ослабление мер по контролю за движением капитала, введенных в начале 2022 года, российские власти сохранили ограничения на репатриацию иностранных инвестиций, включая прямые вложения, а также ограничения на снятие наличной иностранной валюты с банковских счетов и вывоз наличных за рубеж.

Ранее в Кремле ответили на ультиматум Трампа по срокам перемирия на Украине.