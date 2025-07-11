Международные резервы России установили рекорд

Международные резервы России рекордно выросли — до $690,6 млрд. Об этом сообщил Центральный банк России, передает РИА Новости.

Отмечается, что это показатели на 4 июля. В течение недели показатели увеличились на $2,9 млрд или на 0,4%.

В мае международные резервы России выросли на 0,02% и достигли $680,379 млрд.

За 2024 год российские международные резервы увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли $609,1 млрд.

Кроме того, в январе стало известно, что Россия в 2024 году заняла седьмое место в мире по приросту золотовалютных резервов. Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, увеличивший свои резервы на $263,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении российского Центрального банка и правительства. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.

Ранее в России зафиксировали рекордный рост стоимости золотых резервов.