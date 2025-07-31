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В Британии выставили на продажу очки Черчилля

Очки экс-главы Великобритании Черчилля выставлены на продажу почти за $80 тысяч
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Paul Fraser Collectibles

В Великобритании выставили на продажу очки для чтения, ранее принадлежавшие бывшему премьер-министру Уинстону Черчиллю (1874-1965), за £59 995 фунтов (почти $80 тыс.). Об этом сообщается на сайте дилера Paul Fraser Collectibles .

Сообщается, что очки в круглой черепаховой оправе, изготовленные под заказ лично для министра в 1954 год компанией C.W. Dixey & Son, сохранились в идеальном состоянии, в оригинальном футляре и с сертификатом.

«Каждая пара была тщательно подобрана по размеру его лица, и в соответствии со указаниями Черчилля каждые очки помечались разным количеством белых точек на дужках в зависимости от их назначения», — сообщается на сайте.

По информации дилера, одиночные белые точки на его очках означают, что они использовались для чтения. Также были изготовлены пары для произнесения речей, рисования и письма.

В 2021 году бархатные вечерние тапочки, которые носил Черчилль, ушли с молотка за £39 тыс. ($54,2 тыс.). Они были сделаны из темно-синего бархата, золотой нитью вышиты инициалы WSC. Отмечалось, что Черчилль часто носил их во время своего второго срока во главе правительства.

Ранее носок Майкла Джексона продали на аукционе.

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