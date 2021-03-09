Тапочки Черчилля продали за почти $55 тыс. в Великобритании

Бархатные вечерние тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965), ушли с молотка за £39 тыс. ($54,2 тыс.). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Bellmans.

Тапочки-туфли сделаны из темно-синего бархата, на них золотой нитью вышиты инициалы WSC. Отмечается, что Черчилль часто носил их во время своего второго срока во главе правительства.

Купил за £39 тыс. ($54,2 тыс.) их частный британский коллекционер, имя которого не называется.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заступился за Уинстона Черчилля, памятник которому в Лондоне был осквернен вандалами в ходе массовых протестов.