В кабмине РФ прокомментировали идею о вводе семейного налогообложения

Замглавы Минфина Сазонов: семейного налогообложения в РФ в ближайшее время не будет

Семейного налогообложения в РФ в ближайшее время не будет. Об этом заявил в интервью для «Ведомостей» замглавы Минфина РФ Алексей Сазонов.

«Это фундаментальная работа: придется одномоментно отменить все индивидуальные вычеты и льготы, чтобы модифицировать их под новую концепцию», — заявил он.

По словам Сазонова, сейчас это дело не стоит на повестке дня и срочности в нем нет. При этом он отметил, что для того, чтобы новая система налогообложения была введена, необходимо достигнуть консенсуса между представителями гражданского общества и государства, что требует длительного обсуждения.

До этого в Российском союзе промышленников и предпринимателей призвали ввести семейное налогообложение и индексировать пороги НДФЛ таким образом, чтобы объем доходов для выплаты налога производился с учетом семейного статуса, наличия детей и других факторов.

Ранее россиянам объяснили смысл введения семейного налогообложения.