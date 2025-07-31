Путин подписал закон о госпошлине за лицензию на продажу алкоголя

Путин подписал закон о госпошлине за каждую точку продажи алкоголя в городах

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий установление государственной пошлины за предоставление, переоформление или продление лицензии на розничную продажу алкоголя. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о госпошлине за предоставление или продление лицензии на розничную продажу спиртного за каждый год срока ее действия в отношении каждого объекта торговли.

Согласно документу, если объект торговли расположен в сельском населенном пункте, пошлина составит 20 тыс. рублей за каждый такой объект, а в остальных случаях – 65 тыс. рублей. При переоформлении лицензии в связи с увеличением объектов торговли будут применяться аналогичный подход и госпошлины.

Кроме того, учитывается, что Росалкогольтабакконтроль может отказать в предоставлении или продлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. В таком случае уплаченную за нее госпошлину можно будет зачесть при последующих аналогичных обращениях.

В конце июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуть советский режим продажи алкоголя.

Ранее в Госдуме призвали к мощным антиалкогольным кампаниям в России.