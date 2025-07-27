В Госдуме выступили за сокращение времени продажи алкоголя

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «Ленте.ру» заявил о необходимости поддерживать инициативы, направленные на сокращение потребления алкоголя в России, однако отметил недостаток государственной поддержки в этом вопросе.

Он согласился с председателем комиссии Общественной палаты России по демографии и защите семьи Сергеем Рыбальченко, который предложил постепенно уменьшать часы продажи алкоголя, снижая время торговли на один час ежегодно. Кроме того, он рекомендовал ограничить продажу спиртного в выходные и праздничные дни.

Милонов выразил полное согласие с озабоченностью Рыбальченко и подчеркнул важность принятия подобных мер. Тем не менее депутат признал, что подобные инициативы в советское время не приносили желаемого результата из-за отсутствия духовной поддержки населения, из-за чего люди искали утешение в алкоголе.

Парламентарий также отметил, что отказ от алкоголя сегодня не продвигается должным образом на государственном уровне. Милонов подчеркнул, что, хотя лично он не употребляет спиртное, сокращение часов продажи не сможет остановить желающих купить алкоголь.

Депутат призвал к проведению мощных антиалкогольных кампаний с активным участием политиков и общественных лидеров, которые должны стать примером отказа от спиртного для общества.

По мнению Рыбальченко, действующие ограничения — с 08:00 до 23:00 — являются чрезмерно мягкими и требуют ужесточения. Он напомнил о существовавшей в СССР практике, когда крепкий алкоголь можно было приобрести только с 11:00 до 19:00, и предложил постепенно возвращаться к этим рамкам.

Ранее были раскрыты первые итоги введения «сухого закона» в регионах России.