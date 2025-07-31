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Экономист раскрыл секрет извлечения максимальной прибыли с банковского вклада

Экономист Балынин: есть способ извлечь с вклада в банке значимую прибыль
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Depositphotos

Банки вслед за решением о снижении ключевой ставки до 18% начали «обрушивать» ставки по вкладам. При этом некоторые еще предлагают открыть вклад на более выгодных условиях, поэтому россиянам важно вовремя пересмотреть способы хранения сбережений, отметил в беседе с aif.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Полагаю, что в августе и начале сентября ставки по вкладам на срок от трех месяцев до одного года в большинстве предложений будут в диапазоне 15-18% в зависимости от срока, банка, условий вклада», – считает эксперт.

По его словам, некоторые банки сегодня по-прежнему готовы предложить клиентам открытие вклада под 18%. Если на таких условиях открыть вклад на 200 тыс. рублей на три месяца, то к концу октября этого года забрать можно будет уже 209 тыс. рублей, привел пример эксперт. При вложении средств сроком на полгода на вклад под 17%, он принесет к концу января 17 тыс. рублей.

До этого руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предупредил, что на фоне понижения Центробанком ключевой ставки до 18% банки снизят ставки по депозитам на 3-4%. В среднем ставка по депозитным вкладам составит порядка 16-17% при максимальных показателях, обрушившись с недавних 21-22%.

Ранее экономист оценил, на сколько упадут ставки по вкладам после решения ЦБ.

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