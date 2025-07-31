ВТБ анонсировал допэмиссию акций на сумму до 90 млрд рублей

Наблюдательный совет ВТБ в ходе заседания принял решение о дополнительном выпуске 1,264 млрд обыкновенных акций. Об этом говорится на сайте корпоративной информации «Центр раскрытия».

На сайте говорится, что размещение пройдет по открытой подписке. Он добавил, что цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения акций.

До этого стало известно, что стоимость акций банка ВТБ на Московской бирже подскочила почти на 25% после решения по дивидендам. По данным площадки на 14:05 мск, бумаги выросли на 22,97% -— до 106,98 руб. за акцию.

28 апреля стало известно, что ВТБ впервые с 2021 года планирует выплатить дивиденды — на уровне 50% от чистой прибыли за весь 2024 год.

В предыдущем году этот показатель равнялся 551,4 млрд рублей, следовательно, после утверждения на годовом общем собрании акционеров общий объем дивидендных выплат достигнет 275,75 млрд рублей.

Ранее Райффайзенбанк отчитался об убытках из-за суда в России.