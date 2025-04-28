ВТБ впервые с 2021 года выплатит дивиденды

Банк ВТБ впервые с 2021 года планирует выплатить дивиденды на общую сумму 275,75 млрд руб., что составляет 50% от чистой прибыли за весь 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«В предыдущем году этот показатель равнялся 551,4 млрд руб., следовательно, после утверждения на годовом общем собрании акционеров общий объем дивидендных выплат достигнет 275,75 млрд руб.», — говорится в публикации.

Решение о выплате дивидендов было принято на основании рекомендации набсовета банка.

Совет директоров ПАО «Роснефть» (ROSN) рекомендовал выплату финальных дивидендов за 2024 год в размере 14,68 руб. на акцию. Отмечается, что дивидендная доходность при текущей цене акций составляет 3,1%. Акционеры компании примут окончательное решение на общем собрании 30 июня. Последняя дата для покупки акций под дивиденды – 17 июля.

На днях сообщалось, что наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2024 год в объеме 786,9 млрд рублей — по 34,84 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Также акционерам предложено утвердить 18 июля 2025 года датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов за прошедший год.

Ранее брокер Сбера запустил возможность вывода дивидендов с ИИС-3.