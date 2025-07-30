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Райффайзенбанк отчитался об убытках из-за суда в России

Raiffeisen зафиксировал чистый убыток в России в размере €861 млн
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Во втором квартале 2025 года Райффайзенбанк зафиксировал чистый убыток в России в размере €861 млн. Об этом говорится в отчетности, опубликованной на сайте Raiffeisen Bank International (RBI).

Райффайзенбанк понес рекордные убытки из-за создания дополнительных резервов на случай возможных потерь по судебному иску в России. В четвертом квартале расходы по этой статье достигли €840 млн, а с апреля по июнь текущего года почти выросли до €1,3 млрд. Иск подан МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» против строительного концерна Strabag и группы Raiffeisen, ответчиком по делу выступает российский «дочка» — Райффайзенбанк.

В январе Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить 195 млрд рублей и передать акции Strabag SE компании МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». В Райффайзенбанке заявили, что принятое решение не повлияет на его финансовую устойчивость и операционную деятельность, а также не затронет клиентов. Банк подчеркнул, что обладает достаточным запасом ликвидности и капитала.

В мае председатель правления австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что работа над прекращением бизнеса в России и поиск покупателя для российской «дочки» банка продолжаются.

Ранее Raiffeisen сообщил о работе по прекращению бизнеса в России.

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