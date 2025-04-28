Акции ВТБ на Мосбирже подскочили после решения по дивидендам

Акции ВТБ на Мосбирже растут почти на 25% на фоне решения по дивидендам

Стоимость акций банка ВТБ на Московской бирже подскочила почти на 25% после решения по дивидендам. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте финансового регулятора.

В 13:39 мск, акции банка росли на 2,13%, до 89,1 руб. за бумагу. К 13:54 продолжили рост, и стоили уже 109,02 руб. за акцию (+24,97%). С 14:09 мск до 14:39 мск площадка инициировала дискретный аукцион из-за роста акций более чем на 20%.

По данным площадки на 14:05 мск, бумаги выросли на 22,97% -— до 106,98 руб. за акцию.

28 апреля стало известно, что ВТБ впервые с 2021 года планирует выплатить дивиденды — на уровне 50% от чистой прибыли за весь 2024 год.

В предыдущем году этот показатель равнялся 551,4 млрд рублей, следовательно, после утверждения на годовом общем собрании акционеров общий объем дивидендных выплат достигнет 275,75 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка. Решение о выплате дивидендов было принято на основании рекомендации набсовета банка, уточнили там.

Совет директоров ПАО «Роснефть» (ROSN) рекомендовал выплату финальных дивидендов за 2024 год в размере 14,68 руб. на акцию. Отмечается, что дивидендная доходность при текущей цене акций составляет 3,1%. Акционеры компании примут окончательное решение на общем собрании 30 июня. Последняя дата для покупки акций под дивиденды – 17 июля.

Ранее брокер Сбера запустил возможность вывода дивидендов с ИИС-3.