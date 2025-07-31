Министр энергетики РФ рассказал о новом направлении экспорта в нефтегазовой отрасли

Российские технологии нефтегазовой отрасли могут стать новым направлением экспорта, дополняющим традиционные поставки нефти и газа. Об этом в интервью порталу «ИнфоТЭК» министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

По его словам, доля российского оборудования к 2030 году должна вырасти до 90%. Цивилев добавил, что в долгосрочной перспективе Россия может начать экспорт нефтегазовых технологий.

Министр подчеркнул, что степень технологической независимости страны в области новейших ядерных разработок должна достигнуть не менее 67% к 2030 году. По его словам, это позволит расширить присутствие России на международном рынке атомных и смежных технологий с 62 стран в 2024 г до 75 стран к 2030 году.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия станет лидером на нефтяных и газовых рынках Азии к 2025 году. По его словам, российская сторона планирует развивать систему магистральных трубопроводов, а также портовой и железнодорожной инфраструктуры.

30 июля сообщалось, что Минэнерго РФ планирует установку накопителей энергии на юге страны и разработку нормативной базы для их установки в других регионах.

Ранее сообщалось, что в России собрались сократить почти в пять раз финансирование радиоэлектроники.