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В России собрались сократить почти в пять раз финансирование радиоэлектроники

Минпромторг: расходы на электронику в бюджете снизят до 4,9 млрд к 2026 году
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Государственная программа по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности в России может столкнуться с серьезным снижением финансирования уже в 2026 году. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минпромторга.

Согласно документу, объем выделяемых средств в 2024 году составлял 26,5 млрд рублей. В 2025-м он сократится почти вдвое — до 14,4 млрд рублей, а в 2026 году снизится еще больше — до 4,9 млрд.

По словам замгендиректора компании Т8 Александра Сенюкова, субсидии, выделяемые по этой программе, пользовались активным спросом, и резкое сокращение может негативно отразиться на всей отрасли. В другом крупном производителе электроники также считают, что планы по выпуску и проектированию придётся пересматривать. Источник издания увязал это решение с попытками государства сбалансировать бюджет на фоне снижения нефтегазовых доходов и роста дефицита.

При этом данные Минпромторга о росте отрасли участники рынка поставили под сомнение. В презентации ведомства говорится, что объем производства в радиоэлектронике в 2024 году увеличился на 27,5%, достигнув 3,3 трлн рублей. Инвестиции в основной капитал при этом выросли на 67,7%.

Однако глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил, что с середины 2024 года объемы выпуска в отрасли начали снижаться. В частности, рынок электронных компонентов упал на 15%, и эта тенденция продолжается.

Ранее стало известно, что Россия начнет финансирование лунной программы.

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