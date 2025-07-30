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Минэнерго РФ разработает базу для установки накопителей энергии в регионах

Конюшенко: накопители энергии установят на юге России до 1 июля 2026 года
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Минэнерго

Минэнерго РФ планирует установку накопителей энергии на юге страны и разработку нормативной базы для их установки в других регионах. Об этом сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко на пресс-конференции после Госсовета по энергетике, передает ТАСС.

По его словам, «Россети» должны установить накопители в Крыму мощностью 100 МВт и на Кубани на 250 МВт до 1 июля 2026 года. Работы будут выполнены в рамках схемы выдачи мощности, и накопители будут размещены вблизи подстанций.

Конюшенко отметил, что также будет разработана нормативная база, чтобы другие регионы могли проводить конкурсные отборы на установку накопителей для решения энергетических задач. Если такое решение будет экономически оправданным, Минэнерго будет организовывать конкурсы и отборы.

Также Конюшенко отметил, что с текущей ставкой Центробанка действительно можно снизить стоимость новых строек энергообъектов за счет авансирования. По его словам, данный вопрос рассматривается и заслуживает внимания. Конюшенко добавил, что необходимо провести обсуждение на уровне различных ведомств, в том числе с потребителями.

Ранее в России запретили экспорт бензина для нефтяников.

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