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Названы последствия ультиматума Трампа для россиян

Экономист Балынин: ультиматум Трампа не скажется на реальных доходах россиян
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Ультиматум президента США Дональда Трампа не скажется на реальных доходах россиян, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Потенциальные ограничительные меры со стороны США лишь подтверждают правильность выбранного курса. Российская Федерация продолжит выстраивать экономические связи с теми странами, которые придерживаются принципов равноправия, законности и взаимного уважения. Такой подход позволяет создавать устойчивые и выгодные модели взаимодействия как для отдельных государств, так и для мировой экономики в целом. Что касается возможного влияния новых пошлин на уровень жизни россиян, то поводов для беспокойства нет. Доходы граждан находятся под защитой государства и рынка труда», — заключил экономист.

Он добавил, что минимальный размер оплаты труда россиян в 2025 году превысит 27 тыс. рублей (+ более чем 40% за два года). Средняя зарплата в мае 2025 года составила 99 422 рубля, что на 15% выше, чем в мае 2024-го. Даже в случае принятия новых ограничений со стороны США, на реальных доходах россиян это не скажется, подытожил Балынин.

По словам экономиста, экономические (как, в принципе, и любые другие) отношения принято выстраивать на доверии и уважении друг к другу, поэтому факт принятия какого-либо решения в США автоматически никак не означает, что данному ультимативному указанию будут следовать ключевые торговые партнеры РФ.

«В недружественных странах очень завидуют высокому уровню устойчивости российской экономики: они вводят незаконные санкции, а наша экономика растет быстрее, чем у них. Они видят, что их действия ни к чему не приводят, поэтому и пытаются придумывать разные новые мотивы обоснования принятия новых незаконных мер. США — член ВТО, как такие пошлины согласуются с правилами организации? Ответ очевиден, что нет. Потенциальные новые пошлины ударят прежде всего по ЕС и США, так как могут привести к дефициту отдельных товаров и росту цен на них в этих странах», — отметил Балынин.

Он пояснил, что недавно принятый в Евросоюзе пакет санкций, несмотря на его сомнительную легитимность, уже создал риски для экономического роста ряда европейских стран. На этом фоне возможное введение новых пошлин со стороны США, озвученное Дональдом Трампом, способно дополнительно ускорить наступление рецессии в Европе в 2025 году, допустил экономист.

Балынин добавил, что при этом в России экономическое развитие строится на принципах технологического и финансового суверенитета.

29 июля Трамп заявил, что отводит России 10-12 дней на урегулирование конфликта по Украине, в противном случае США введет вторичные пошлины в размере около 100% на товары из государств, которые продолжат партнерство с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru», который будет опубликован в ближайшее время.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара после ультиматума Трампа.

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