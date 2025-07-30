На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Совладелец Внуково заявил о готовности погасить долг Домодедово

Совладелец Внуково Ванцев заявил о готовности инвестировать в Домодедово
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Совладелец московского аэропорта Внуково Виталий Ванцев готов стать инвестором аэропорта Домодедово, перешедшего в июне в собственность Российской Федерации. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Бизнесмен отметил, что финансовые проблемы Домодедово должен решать стратегический инвестор, а не государство. По его мнению, государство может развивать инфраструктуру, но не должно оплачивать старые долги, поэтому нужно искать стратегического инвестора.

В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля.

Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта Домодедово.

В июле топ-менеджер Домодедово Андрей Иванов сообщил, что общий долг аэропорта составляет около 70 млрд рублей.

Ранее москвичи изменили планы на отпуск из-за перебоев в работе аэропортов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами