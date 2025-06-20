Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта Домодедово

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) получило 100% долей в ООО «ДМЕ Холдинг», владеющем активами аэропорта Домодедово. Об этом пишет «‎Интерфакс».

Изменения в ЕГРЮЛ внесли накануне, 19 июня.

Так, в собственность Росимущества перешли и другие компании, участвующие в управлении московской воздушной гаванью.

В пресс-службе Домодедово агентству рассказали, что аэропорт обеспечивает «стабильную работу всех служб и полное выполнение обязательств перед пассажирами и партнерами».

Накануне сообщалось, что основатель холдинга «Новапорт» Роман Троценко не собирается покупать аэропорт Домодедово.

Домодедово работает в штатном режиме после решения суда о передаче аэропорта государству.

Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Как сообщали в Генпрокуратуре, собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля. Согласно материалам суда, эти государства следуют политике Запада по нанесению поражения России. По данным прокуратуры, Каменщик и Коган выводили из России средства под видом выплаты долгов иностранным кредиторам и дивидендов.

Ранее крупнейшие ИТ-ассоциации РФ выступили против национализации компании «Леста Игры».