Москвичи изменили планы на отпуск из-за перебоев в работе аэропортов

Более четверти (27%) опрошенных москвичей отменили июльские поездки полностью, а еще 19% изменили даты вылета или направление путешествия из-за перебоев в работе аэропортов. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

В июле на фоне участившихся атак беспилотников воздушное пространство над столицей неоднократно закрывали, что приводило к массовым задержкам и отменам рейсов. Больше всего пострадали аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово.

27% опрошенных респондентов вернули уже приобретенные билеты, либо не стали покупать билеты на ранее намеченные даты. При этом 19% подвинули вылет, или возвращение на другое число, либо выбрали другое туристическое направление и другой транспорт. Оставшиеся 54% не стали ничего менять: 87% из них признались, что их билеты были невозвратными.

Финансовые потери ощутили 70% опрошенных. Наиболее частыми статьями непредвиденных расходов стали комиссии за возврат билетов, их повторная покупка, питание в кафе при длительном ожидании в терминалах и дополнительные траты на транспорт. Почти половина респондентов потратили на это от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, каждый десятый — более 50 тыс. рублей.

На фоне нестабильной обстановки в воздушном пространстве вырос интерес к страхованию путешествий. 13% участников опроса воспользовались страховкой при покупке билета, еще 7% оформили ее отдельно. Каждый пятый обладатель страховки отметил, что полис уже помог полностью компенсировать понесенные затраты.

«С начала июля в московских аэропортах были отменены и задержаны сотни рейсов. Только за прошедшие выходные число отмен превысило 300. На этом фоне мы фиксируем рост интереса к страховым полисам, которые включают не только медицинские расходы, но и защиту от отмены поездки. За три недели июля количество заявок на оформление таких страховок увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом июня. Это нетипичная динамика — обычно люди в первую очередь выбирают опции, связанные именно с медицинскими рисками», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 1,8 тыс. москвичей.

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