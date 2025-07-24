Руководство Домодедово признало банкротство аэропорта

Общий долг аэропорта Домодедово составляет около 70 млрд рублей. Об этом рассказал в интервью РБК Андрей Иванов, возглавивший воздушную гавань после ее перехода в собственность государства. В 2025 году платежи по процентам составят 8 млрд рублей.

По его словам, если говорить исключительно об экономике аэропорта, то сейчас его можно назвать банкротом.

«Но риска банкротства мы не допустим. Очень надеемся на своевременное привлечение стратегического инвестора или инвесторов», — рассказал Иванов.

Он уточнил, что долг возник при падении пассажиропотока и выручки. Несмотря на этот фактор, был открыт еще один пассажирский терминал Т2, что потребовало дополнительных расходов. Также аэропорт продолжал брать кредиты.

В 2023 году пассажиропоток аэропорта составлял почти 20 млн человек, в 2024-м он упал до 15,5 млн, по итогам текущего года ожидается снижение до 13 млн. Выручка Домодедово на фоне снижения пассажиропотока в 2023 году составила 34 млрд рублей, в 2024 году — 31 млрд рублей, в 2025 году может составить не более 30 млрд рублей, поделился своими предположениями топ-менеджер.

Кроме того, еще около 650 млн рублей составляет текущая кредиторская задолженность предприятий группы. И были долги по зарплате на момент, когда государство стало собственником.

На этом фоне 1 июля Домодедово получил иск о признании управляющей компании банкротом из-за долга по налогам на сумму около 500 млн рублей от ФНС по Калининградской области, рассказал Иванов.

Ранее москвичи изменили планы на отпуск из-за перебоев в работе аэропортов.