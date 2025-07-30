На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страны ЕС планируют закупать вооружение для Киева в кредит

Politico: ЕС будет закупать вооружение для Киева в кредит
true
true
true
close
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Некоторые страны ЕС запросили кредиты для закупки вооружения для Киева, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Главные союзники Украины в Европе намерены запросить у Европейского Союза десятки миллиардов евро в виде кредитов для совместной закупки оружия для (Украины. — «Газета.Ru») ..., а также для укрепления собственной обороноспособности», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, Франция, вероятно, тоже запросит кредит, а Германия и Нидерланды и Швеция скорее всего откажутся. Бельгия может попросить от €7 до €11 млрд. Австрия и Италия неохотно берут кредиты, так как опасаются увеличения существующего долга.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал, что, приостановив помощь Украине, Евросоюз пытается вернуть себе полный контроль над Украиной.

Пока что речь идет о том, чтобы припугнуть украинского президента, считает Новиков.

Ранее в СВР назвали ключевое условие «перезагрузки» отношений Киева с Западом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами