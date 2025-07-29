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В Госдуме назвали истинные причины приостановки Евросоюзом помощи Украине

Депутат Новиков: ЕС остановил помощь, так как Зеленский проявил непослушание
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РИА Новости

Приостановив помощь Украине, Евросоюз пытается вернуть себе полный контроль над Украиной. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Евросоюз использует финансовую помощь в качестве рычага влияния на Владимира Зеленского. ЕС выстроил определенную систему контроля за внутриполитической ситуацией на Украине, и когда украинский лидер проявляет непослушание, то используются разнообразные способы давления», — сказал депутат.

Пока что речь идет о том, чтобы припугнуть украинского президента, считает Новиков.

«Запад хочет напомнить президенту Украины, что он не хозяин положения, а исполнитель определенной воли. Вслед за символическими акциями, которые должны напомнить, кто есть кто, могут последовать и более активные действия, вроде устранения Зеленского с поста», — заключил депутат.

Украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что Евросоюз «поставил на паузу» предоставление финансовой помощи Украине после скандала в связи с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее в СВР назвали ключевое условие «перезагрузки» отношений Киева с Западом.

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