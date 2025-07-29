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Путин заявил, что банки не должны вводить дополнительные платы по ипотечным договорам

Путин: банки, выдавая ипотеку, не должны навязывать дополнительные траты
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Сбера» Германом Грефом заявил, что банки, выдавая ипотеку, не должны навязывать россиянам дополнительные траты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, объем выдачи ипотечных кредитов снижается «из-за регулирования» — порой слишком жесткого.

«Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», — подчеркнул Путин.

До этого генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов рассказал, что российские семьи со средним уровнем дохода смогут воспользоваться рыночной ипотекой в том случае, если ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) РФ снизится до уровня 7-9%, что примерно вдвое ниже текущего значения.

По словам эксперта, в этом случае процентные ставки по ипотечным кредитам составят 10-12%.

Ранее эксперт спрогнозировал скорое снижение ставок по ипотеке и рост спроса на жилье.

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