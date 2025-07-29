Эксперты назвали причины для блокировки средств банком

В некоторых случаях банк может заблокировать все средства на карте клиента. Как правило, это не полный арест, а лишь временная приостановка дистанционного обслуживания, возможная при подозрении на какие-то «серые» схемы, объяснил RT экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

«Если банк видит признаки «серых» схем или подозревает клиента в участии в операциях с подставными лицами, дропперами, он обязан приостановить операции и запросить документы», — пояснил экономист.

Вызвать подозрения могут, в частности, регулярные переводы денег от незнакомых лиц, попытка обналичить крупные суммы после перевода, нетипичные для клиента денежные операции или наличие в базе дропперов, причём последнее может случиться по ошибке – например, при пересылке денег по просьбе друзей.

Банк о такой блокировке обязан уведомить клиента. Для решения проблемы от него потребуют документы о происхождении средств, справки о доходах. Вся процедура разблокировки может занять несколько недель, предупредил Лобода.

«Дальше начинается проверка: нужно предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Это могут быть договор, справки о доходах, чеки. Процедура может занять от нескольких дней до нескольких недель», — заключил специалист.

Ещё один повод заблокировать средства – это резкое изменение финансового поведения клиента, отметил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

«Например, если человек начинает внезапно получать крупные суммы от незнакомых контрагентов, активно снимать наличные или переводить деньги другим физлицам, это может быть воспринято как попытка обналичивания или участие в сомнительных схемах», — объяснил он.

Счесть действия человека подозрительными могут даже при странных операциях с незначительными суммами. Также могут заблокировать счёт, если поступающие средства не соответствуют профилю счёта – например, когда предприниматель из сферы торговли получает деньги с пометкой «за услуги». Обслуживание счетов в этом случае приостанавливается на время, процедура разблокировки также предполагает предоставление всех необходимых документов – договоров, актов, объяснительных и так далее. Если всё в порядке, то счёт разблокируют, а в противном случае данные клиента перенаправят в Росфинмониторинг, пояснил Лоссан.

До этого д.ю.н., декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал «Газете.Ru», что банки могут заблокировать переводы денежных средств из-за комментариев. Так, к числу наиболее рискованных формулировок относятся любые упоминания наркотических веществ (например, «за травку»), коррупционных схем, коммерческих операций без соответствующего оформления, террористической или экстремистской деятельности.

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