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Россиян предупредили о блокировке истекших банковских карт

Депутат Говырин: банковскую карту с истекшим сроком могут заблокировать
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

В случае непродления банковской карты с истекшим сроком действия ее могут заблокировать. Об этом в комментарии RT предупредил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, Центробанк рассматривает вопрос об ограничении периода действия банковских карт после истечения их срока действия из-за мошенников.

«Если срок действия истек, самый верный способ — отправиться в отделение банка с паспортом и обновить карту либо перевести деньги на другие банковские карты, либо снять в кассе в банке», — сказал Говырин.

Он добавил, что платежный инструмент заблокируют, если клиент банка не захочет его продлевать. Депутат подчеркнул, что платежный счет при этом сохранится.

До этого в МВД предостерегли россиян от сдачи банковских карт в «аренду». Злоумышленники обещают деньги и якобы «юридическую защиту» за временный доступ к реквизитам жертвы. Поводом может служить, например, участие в операциях с криптовалютой или других финансовых схемах. Однако на деле карты используют для вывода средств, полученных преступным путем.

Ранее были названы самые опасные виды переводов с карты на карту.

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