Россиян предупредили, за какие комментарии при переводе денег могут заблокировать счет

Переводы по картам между физическими лицами — одна из самых востребованных банковских операций. Многие пользователи, заполняя поле «Назначение платежа», не задумываются о том, что неосторожная формулировка может привести не только к блокировке перевода, но и к временному ограничению доступа к счету, рассказал «Газете.Ru» д.ю.н., декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны контролировать операции клиентов на предмет подозрительной активности.

«Это означает, что автоматизированные системы финансовых организаций анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии к ним. Если в сообщении обнаруживаются слова или фразы, ассоциирующиеся с незаконной деятельностью, операция может быть приостановлена для дополнительной проверки», — объяснил эксперт.

К числу наиболее рискованных формулировок относятся любые упоминания:

— наркотических веществ даже в шутливом контексте, например, «за травку»;

— коррупционных схем («взятка», «откат»);

— террористической или экстремистской деятельности («оружие», «взрывчатка»);

— коммерческих операций без соответствующего оформления («оплата за ремонт», «аренда квартиры»).

Также подозрение банка могут вызвать фразы, указывающие на серую оплату услуг.

— «Оплата по договору» (в данном случае банк может заподозрить предпринимательскую деятельность. Карту могут заблокировать, если будут обнаружены доказательства оплаты товаров и услуг без регистрации самозанятости или бизнеса);

— «Возврат долга» (такая фраза может не понравиться банку, если общая сумма регулярных переводов будет выше установленного лимита. По закону можно проводить без письменного оформления сделки до 10 тысяч рублей. В случае превышения этой суммы и регулярных трансакций банк может передать сведения в налоговую, которая будет пытаться выявить нарушения);

— «За квартиру», «арендная плата» (у банка возникнут подозрения, если формулировка будет указывать на доход от сдачи жилья, а платежи будут систематическими с одинаковой суммой).

«Важно понимать, что банковские алгоритмы реагируют не только на прямой смысл фраз, но и на сленговые выражения, которые могут быть истолкованы неоднозначно. Например, безобидное на первый взгляд «спасибо за помощь» при частых переводах одному и тому же лицу может быть расценено как попытка скрыть предпринимательский доход», — подчеркнул профессор.

Если перевод все же был заблокирован из-за «стоп-слова», следует оперативно связаться с банком, предоставить пояснения и, при необходимости, документы, подтверждающие легальность операции (например, расписку о возврате долга).

«В случае более серьезных подозрений, когда дело передается в Росфинмониторинг, процесс разблокировки может затянуться на несколько недель», — резюмировал Виноградов.

Ранее экономист объяснила, можно ли на самом деле жить на дивиденды в России.