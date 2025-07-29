В Европе раскритиковали торговую сделку ЕС и США

Торговая сделка усиливает структурную зависимость Европейского союза (ЕС) от США. Об этом изданию Tagesspiegel заявила заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барли.

«Это соглашение — не прорыв, а явный признак слабости Европы. Еврокомиссия сдала позиции под сильным давлением», — сказала она.

Барли считает, что сделка с США углубляет структурную зависимость стран Евросоюза от США и ухудшает положение ключевых европейских отраслей.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Дональд Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал главный итог торговой сделки США и Евросоюза.