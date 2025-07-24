В России могут ограничить экспорт бензина

В России готовятся ограничить продажу бензина за рубеж для производителей, начиная с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на топливном рынке.

«При этом точный срок ограничений пока не определен — рассматриваются варианты запрета на один или на два месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Минэнерго эту информацию пока официально не подтвердили.

7 июля в министерстве сообщали, что полный запрет на экспорт топлива не рассматривается, колебания цен носят сезонный характер, а ситуация на российском рынке нефтепродуктов контролируема.

Чиновники отмечали, что Минэнерго и другие профильные ведомства принимают необходимые меры для поддержания ценового баланса.

При этом вице-премьер России Александр Новак заявлял, что правительство не исключает введения запрета на экспорт, в том числе для производителей, «если посчитаем это целесообразным и того потребует ситуация».

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