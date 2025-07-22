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Трамп заявил о согласии Индонезии отменить пошлины на американские товары

Трамп: Индонезия согласилась отменить пошлины на товары из США
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Ken Cedeno/Reuters

Индонезия отменит пошлины на американские товары и ограничения на поставки полезных ископаемых в США. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что Вашингтон и Джакарта достигли соглашения о том, что Индонезия отменит 99% тарифных барьеров и станет открытым рынком для американской промышленной, технологической и сельскохозяйственной продукции. США теперь будут продавать свои товары в Индонезии с нулевыми пошлинами, а Индонезия будет выплачивать пошлины в размере 19% на всю свою поступающую в Соединенные Штаты продукцию.

Кроме того, добавил Трамп, Индонезия будет поставлять в США важнейшие ископаемые, а также заключит сделки на десятки миллиардов долларов по приобретению самолетов Boeing, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей.

21 июля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что планируемое введение Трампом 1 августа пошлин против 14 стран, которым он ранее пригрозил тарифами в размере до 40%, заставит их пойти на еще более выгодные торговые соглашения с Вашингтоном.

Ранее Трамп анонсировал пошлины против 150 стран.

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