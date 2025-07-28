В Вологодской области одной сети магазинов запретили продавать спиртное

В Вологодской области с 25 июля было приостановлено действие лицензии компании «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Всего под ограничения попали 58 магазинов области.

«Это связано с нарушениями, которые она допустила. Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут», — объяснил губернатор.

По его словам, большая часть торговых точек находится в Вологде и Череповце.

До этого Филимонов сообщил, что в регионе на фоне ограничений продажи крепких спиртных напитков закрылось 40% алкомаркетов. По его словам, на территории Вологодской области действовало 610 алкомаркетов, уже закрыли 253. Всего из 318 федеральных алкомаркетов прекратили деятельность 145.

В начале апреля в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Ранее в России призвали запретить алкомаркеты в пределах жилых зон.