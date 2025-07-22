В России призвали запретить алкомаркеты в пределах жилых зон

В России необходимо ввести запрет на работу алкомаркетов в жилых многоквартирных домах и в целом в пределах жилых зон. С такой инициативой к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой обратился депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, передает RT со ссылкой на копию письма.

Отметим, что производство алкоголя в РФ побило рекорд за последние восемь лет – как сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля, по итогам 2024 года его объемы достигли 10,1 млрд литров, увеличившись на 9,5%. Подчеркивается, что одновременно с ростом производства алкоголя наблюдается и тенденция к увеличению его легальных розничных продаж.

На этом фоне работающие в жилых домах алкомаркеты стали, по мнению Крупника, острой социальной проблемой. В своем обращении он подчеркнул, что такие магазины усложняют социальную обстановку поблизости, поэтому их следует закрыть.

Депутат призвал Попову внести изменения в правила расположения алкомаркетов с тем, чтобы обязать их владельцев вынести такие торговые точки за пределы жилых зон. Работать такие специализированные магазины могли бы на территории ТЦ и на прочих торговых площадках, заключил Крупник.

Напомним, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов до этого рассказал о новом законопроекте, который ограничит работу алкомаркетов на федеральном уровне. В документе дается определение слову «алкомаркет» — это торговый объект, в котором более 50% от общей выручки приходится на спиртные напитки. При этом он назвал подобные магазины «торговыми точками, нацеленными на уничтожение человека», подчеркнув, что в большей степени они «бьют по русским», так как мусульмане алкоголь не употребляют.

Ранее в российском регионе рухнули продажи алкоголя из-за «сухого закона».