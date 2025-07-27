На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал выгодный курс рубля для российской экономики

Экономист Бархота: для России выгодным считается курс 88‑108 рублей за доллар
true
true
true
close
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота считает, что для российской экономики наиболее благоприятным является курс доллара в пределах от 88 до 108 рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам экономиста, и сильный, и слабый рубль имеют свои минусы. Он объяснил, что при сильном рубле экспортеры теряют прибыль, корпорации сталкиваются с ухудшением платежеспособности, а дефицит государственного бюджета растет.

По его мнению, при слабом рубле, например, если он колеблется в пределах 115-135 рублей за доллар, инфляция растет, а импортные товары и услуги дорожают в рублях.

Бархота отметил, что курс рубля, который не навредит экономике России, зависит от нескольких факторов. Среди них: экспортный потенциал в условиях санкций, мировые цены на экспортные товары, доля импортного сырья, машин и оборудования, а также уровень инфляции.

25 июля стало известно, что совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. В ЦБ сообщили, что такое решение было принято в связи с тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось. Рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка, опрошенных «Газетой.Ru». В частности, сенатор Ольга Епифанова предсказывала снижение ключевой ставки до 18–19% годовых. Она пояснила, что инфляция в России замедляется, а население и бизнес стали брать меньше кредитов.

Ранее эксперт объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на курсе рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами