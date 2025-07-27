Эксперт назвал выгодный курс рубля для российской экономики

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота считает, что для российской экономики наиболее благоприятным является курс доллара в пределах от 88 до 108 рублей. Об этом пишет агентство «Прайм».

По словам экономиста, и сильный, и слабый рубль имеют свои минусы. Он объяснил, что при сильном рубле экспортеры теряют прибыль, корпорации сталкиваются с ухудшением платежеспособности, а дефицит государственного бюджета растет.

По его мнению, при слабом рубле, например, если он колеблется в пределах 115-135 рублей за доллар, инфляция растет, а импортные товары и услуги дорожают в рублях.

Бархота отметил, что курс рубля, который не навредит экономике России, зависит от нескольких факторов. Среди них: экспортный потенциал в условиях санкций, мировые цены на экспортные товары, доля импортного сырья, машин и оборудования, а также уровень инфляции.

25 июля стало известно, что совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. В ЦБ сообщили, что такое решение было принято в связи с тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось. Рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка, опрошенных «Газетой.Ru». В частности, сенатор Ольга Епифанова предсказывала снижение ключевой ставки до 18–19% годовых. Она пояснила, что инфляция в России замедляется, а население и бизнес стали брать меньше кредитов.

Ранее эксперт объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на курсе рубля.